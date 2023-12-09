Alex de Souza'dan derbi paylaşımı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Alex de Souza'dan derbi paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2023 16:31
Son güncelleme
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Brezilyalı eski futbolcu, "Başarılar Fenerbahçem" ifadelerini kullandı.

Alex de Souza'nın paylaşımını Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred de beğendi.



BEŞİKTAŞ'A 12 GOL ATMIŞTI

Fenerbahçe forma giydiği yıllarda 20 kez Beşiktaş'a karşı mücadele eden Alex de Souza, bu maçlarda Beşiktaş kalesine 12 gol atmayı başardı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery