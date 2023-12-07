Albert Riera: 'Zidane'nin yaptığı da aptalcaydı'

Bordeaux teknik direktörü Albert Riera, deplasmanda 3-2 yenildikleri Quevilly Rouen maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Fransa Ligue 2'de, 17. sırada küme düşme hattında yer alan Bordeaux'da kaybedilen Quevilly Rouen maçının 57. dakikasında sert bir hareketten dolayı kırmızı kart yiyen Gaetan Weissbeck taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.



Basın toplantısında oyuncusunu koruyan Albert Riera, "Aptalca mı? Aptalca olan ne bana söyleyebilir misiniz, cidden inanamıyorum. Siz kaç yıldır futbolun içindesiniz? Siz cidden Gaetan Weissbeck'in kırmızı kart yemek istediğini mi düşünüyorsunuz, bu bir hataydı ve bunlar futbolun içinde olabilen şeyler." dedi ve şu sözlerle açıklamlarını sonlandırdı:



"Örnek olarak Zinedine Zidane'nin yaptığı şey doğru muydu? Bu konuya benim bir yorumum yok ancak kaç defa daha söylemem gerekiyor. Futbol hataların oyunudur."





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