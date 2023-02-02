Albayrak: 'Tecrübelendik, daha başarılı olacağız'

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) Başkanı Halit Albayrak, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman müsabakalarının tecrübe kazanmaları adına iyi geçtiğini söyledi.



Albayrak, Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlenen ve Türkiye'nin dördüncü tamamladığı organizasyonla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Şampiyonadan önemli kazanımlar elde ettiklerini aktaran Albayrak, "Maalesef dördüncü tamamladık. Toplamda 8 takımın katıldığı 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nı organize ettik. Zorlu rakiplerle karşılaştık. Ne kadar galibiyetin bir motivasyonu varsa mağlubiyetin de bir motivasyonu var. Bu turnuvayı gelecek için motivasyon olarak görüyoruz. Kötü bir turnuva değildi. Sporcularımızla beraber tecrübelendik. İnşallah bundan sonraki turnuvalarda daha başarılı olmak, bayrağımızı daha üst seviyelerde dalgalandırabilmek için terlemeye devam edeceğiz. Sporcularımız üstüne düşeni yaptı." diye konuştu.



Türkiye'de buz hokeyine ilgilinin arttığına değinen Albayrak, "Buz hokeyinin futbol ve voleybol gibi geçmişi olan bir branş değil. Yeni yeni ayakları üzerinde duran, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tesisleriyle ülkemizin farklı coğrafyalarında vücut bulan bir branş. İnsanlar, futbol, basketbol ve voleyboldan zevk alıyor ama buz hokeyi ile de tanıştıklarında sonraki maçın ne zaman olduğunu soruyor. Bu tarz organizasyonlar oldukça, tesisleşme arttıkça ilginin daha da artacağı kesin. Yarı final maçında tribünler hınca hınç doluydu. Türk buz hokeyi için bence iyi bir kazanım." ifadelerini kullandı.





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