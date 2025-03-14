ALBA Berlin'den sürpriz galibiyet

THY EuroLeague'in 29. haftasında ALBA Berlin ile Baskonia karşı karşıya geldi. Uber Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ALBA Berlin 97-90'lık skorla kazandı.



ALBA Berlin'de Matt Thomas 21 sayı ile takımının yıldızı oldu. Martin Hermansson 13, Gabriele Procida 13, Robert Baker 11, Yannick Wetzell 11 sayı ile galibiyete katkı sağladı.



Baskonia'da Nikolaos Rogkavapoulos 17 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Markus Howard 15, Timothe Luwawu-Cabarrot 14, Khalifa Diop ise 13 sayı ile oynadı.



4 maçın ardından kazanan Baskonia, 5. galibiyetini elde etti. Baskonia ise 17. mağlubiyetini aldı.



ALBA Berlin, gelecek hafta Panathinaikos'a konuk olacak. Baskonia ise Bayern Münih ile karşılaşacak.



