Alanyaspor'un Bakasetas umudu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 2 sezon önce Trabzonspor'a sattığı Anastasios Bakasetas'ın olası transferinden elde edeceği geliri bekliyor.

, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor'un Bakasetas umudu
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23 Haziran 2022 13:58
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, eski oyuncusu Anastasios Bakasetas'ın olası transferinden alacağı pay ile transferlere ek gelir yaratmak istiyor.

Sözleşmesinde 12 milyon euroluk serbest kalma bedeli olan Bakasetas'ın Fiorentina'ya transferi ile ilgili çıkan haberleri Alanyaspor, yakından takip ediyor.

Yunan oyuncunun sözleşmesinde bir sonraki satış için yüzde 20 payı bulunan Alanyaspor, Trabzonspor'un Bakasetas'ı iddia edildiği gibi 10 milyon euroya satması durumunda kasasına 2 milyon euro koyacak. Bu satış Alanyaspor, kadrosuna katacağı yeni transferlerde de etkili olacak.

(ALANYA POSTASI)

 
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