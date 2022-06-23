Alanyaspor'un Bakasetas umudu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden, eski oyuncusuolası transferinden alacağı pay ile transferlere ek gelir yaratmak istiyor.Sözleşmesindeolan Bakasetas'ıntransferi ile ilgili çıkan haberleri Alanyaspor, yakından takip ediyor.Yunan oyuncunun sözleşmesindebulunan, Trabzonspor'un Bakasetas'ı iddia edildiği gibisatması durumunda kasasına 2 milyon euro koyacak. Bu satış Alanyaspor, kadrosuna katacağı yeni transferlerde de etkili olacak.(ALANYA POSTASI)