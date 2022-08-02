Alanyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Alanyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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Alanyaspor'da hazırlıklar sürüyor
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02 Ağustos 2022 23:01
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde ısınma ve kuvvet çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktiksel hazırlıklarla idmanı tamamladı.

Alanyaspor, hazırlıklarını çarşamba çift idmanla sürdürecek.

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