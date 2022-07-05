Alanyaspor'da Balkovec sesleri

Alanyaspor, dış transferde Fatih Karagümrük ile sözleşmesi biten Jure Balkovec ile anlaşmaya yakın...

, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor'da Balkovec sesleri
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05 Temmuz 2022 13:36
Alanyaspor, transferde ince eleyip sık dokuyor. Eksik mevkileri tamamlamak için transferde yoğun çaba sarf eden Alanyaspor'un sol bek için yerli ve yabancı alternatiflerle yaptığı görüşmeler sürüyor.

Alanya Postası'nda yer alan habere göre, Akdeniz ekibinin transfer komitesi, sol bek için adaylardan biri olan Sloven savunmacı Jure Balkovec ile anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

Geçen sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen ve sözleşmesi sona eren Balkovec'in Alanya'ya gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Balkovec, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de 30 maça çıktı, 1 gol ve 2 asist başarısı sağladı.

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