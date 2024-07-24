Alanyaspor'da ayrılık!

Alanyaspor'un Danimarkalı yıldızı Pione Sisto, Yunanistan'ın Aris takımına transfer oldu ve Selanik ekibiyle üç yıllık sözleşme imzaladı.

, Fotoğraf; Twitter
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Alanyaspor'da ayrılık!
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24 Temmuz 2024 10:56
Son güncelleme 24 Temmuz 2024 11:08
Alanyaspor'un tecrübeli oyuncusu Pione Sisto, Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Aris ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

Geride bıraktığımız sezonda Alanyaspor formasıyla 23 maçta görev alan ve 2 gol kaydeden Sisto, takıma önemli katkılar sağlamıştı.

Selanik'e gelerek sağlık ve uygunluk muayenelerinden geçen Danimarkalı oyuncu, Aris ile olan anlaşmasını resmileştirdi. Alanyaspor taraftarları, Sisto'nun takımdan ayrılmasına üzüntüyle yaklaşırken, kariyerine yeni bir sayfa açan oyuncunun Yunanistan'daki performansını merakla bekliyor. 

[Kaynak: Akdeniz Manşet Gazetesi]
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