Alanyaspor'un tecrübeli oyuncusu Pione Sisto, Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Aris ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı.



Geride bıraktığımız sezonda Alanyaspor formasıyla 23 maçta görev alan ve 2 gol kaydeden Sisto, takıma önemli katkılar sağlamıştı.



Selanik'e gelerek sağlık ve uygunluk muayenelerinden geçen Danimarkalı oyuncu, Aris ile olan anlaşmasını resmileştirdi. Alanyaspor taraftarları, Sisto'nun takımdan ayrılmasına üzüntüyle yaklaşırken, kariyerine yeni bir sayfa açan oyuncunun Yunanistan'daki performansını merakla bekliyor.



[Kaynak: Akdeniz Manşet Gazetesi]



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