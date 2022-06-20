Alanyaspor, Almanya'da 'mücevher' buldu

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına yaklaşık 10 gün sonra başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Yeni Alanya gazetesinden Uğur Veysel Okşar'ın haberine göre; Her yıl Süper Lig'e yeni yıldızlar kazandıran ve Avrupa'da forma giyen genç oyuncuları yakından takip eden Alanyaspor, 10 numara, forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabilen gurbetçi futbolcu Yusuf Mert Torlak ile el sıkıştı.



Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Greuther Fürth forması giyen Yusuf Mert'in temmuz başında Alanya'ya gelerek resmi sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.





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