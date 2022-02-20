Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.



Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 5. ve 26. dakikalarda Anthony Nwakaeme, 36. dakikada Andreas Cornelius ile 39. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti.



Alanyaspor, 67. dakikada Eduardo Wilson ile kullanılan penaltıdan yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 63'e yükselterek liderliğini sürdürdü. 7 maç aradan sonra mağlubiyet yaşayan Aytemiz Alanyaspor ise 40 puanla 7. sırada yer aldı.



Trabzonspor, gelecek hafta Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor ise İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.



NWAKAEME, TEK VURUŞLA GOLÜ YAPTI



Alanyaspor, savunmadan pasla çıkmak isterken Trabzonspor baskısıyla karşılaştı. Bordo - mavililerin baskısı sonuç verdi. Ceza sahası içerisinde havalanan topa tek vuruş yapan Nwakaeme golü yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.



NWAKAEME YİNE SAHNEDE



Sol kanattan çizgiye inen Puchacz'ın ortasında Cornelius'un kafa vuruşunu kaleci son anda çeldi. Seken topu Nwakaeme tamamladı ve skoru 2-0'a taşıdı.



CORNELIUS, HATAYI AFFETMEDİ



Alanyaspor, savunmadan pasla çıkmak isterken kaleci Marafona'nın vuruşu kısa kaldı. Cornelius, önüne düşen topta önce rakibini çalımladı sonra sol ayağıyla köşeye sert vuruşuyla Trabzonspor'u 3-0 öne geçirdi.



DORUKHAN, KAFAYLA KÖŞEYİ GÖRDÜ



Trabzonspor'da kullanılan köşe vuruşu sonrası kafalardan seken top, ceza yayı üzerindeki Siopis'in önüne düştü. Yunan futbolcunun havalandırdığı topta Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşu köşeden ağlara gitti ve bordo - mavililer, skoru 4-0'a getirdi.



UĞURCAN ÇAKIR, PENALTIDA DEVLEŞTİ



Alanyaspor, 65. dakikada penaltı kazandı ve topun başına Wilson Eduardo geçti. 67. dakikada kullanılan penaltıyı Uğurcan Çakır, kendi sağına atlayarak ayaklarıyla kurtardı ve rakibine gol izni vermedi.



UĞURCAN ÇAKIR SAKATLANDI



Karşılaşmanın 79. dakikasında Uğurcan Çakır, penaltı pozisyonunda yaşadığı sakatlık sonrası daha fazla devam edemedi ve yerini Erce Kardeşler'e bıraktı.



NWAKAEME'DEN BİR İLK



Trabzonspor formasıyla Alanyaspor'a karşı 6. maçına çıkan Nijeryalı futbolcu, rakibine karşı ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bu dakikada bordo-mavili futbolcular, rakip ceza alanında baskı yaptı. Kaleci Marafona'nın pasında araya giren Dorukhan Toköz, topu Nwakaeme'ye kazandırdı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



15. dakikada konuk ekibin Cornelius'un düşürülmesiyle kazandığı serbest atışta topun başına Bakasetas geçti. Bu futbolcunun kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda, top üst direkten döndü.



25. dakikada sol kanattan Candeias'ın içeriye ortaladığı topu Efecan Karaca, penaltı noktasına doğru çıkardı. Efkan Bekiroğlu'nun gelişine vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu çıkardı. Dönen topu Efecan Karaca tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



26. dakikada bordo-mavili ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Puchacz'ın ortaladığı topu arka direkte Cornelius kafayla diğer tarafa çıkardı. Nwakaeme, topu boş kaleye gönderdi: 0-2



36. dakikada Trabzonspor üçüncü golünü buldu. Bordo-mavili ekibin baskısında geri gelen pası kaleci Marafona uzaklaştırmak isterken top, Cornelius'a çarparak önüne düştü. Bu futbolcunun rakip defansı geçerek çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-3



39. dakikada Trabzonspor farkı 4'e çıkardı. Visca'nın soldan kullandığı kornerde Alanyaspor defansı topu uzaklaştırmaya çalıştı. Siopis, ceza yayı içine gelen topu kaleye göndermek istedi. Havalanan topu Dorukhan Toköz kafayla filelerle buluşturdu: 0-4



Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan Emre Akbaba pası Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden geri çıkardığı pasla ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın, kaleyi sağ çaprazdan gören yerden çektiği şutu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



65. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Umut Güneş, sol kanattan içeriye koşu yapan Candeias'a pası çıkardı. Ahmetcan Kaplan'ın Candeias'a müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eduardo'nun vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çıkardı.



79. dakikada Trabzonspor'dan Djaniny'in Alanyaspor yarı sahasında yaptığı baskıda topu Fatih Aksoy'dan alarak ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çektiği şut, uzak direğin yanından dışarı çıktı.



86. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın ceza sahasına ortasına Emre Akbaba kafayla vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı.



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan



Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih Aksoy, Borja (Dk. 63 Tayfur Bingöl), Novais (Dk. 72 Fer), Efecan Karaca (Dk. 82 Oğuz Aydın), Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu (Dk. 63 Umut Güneş), Candeias, Eduardo (Dk. 72 Diedhiou)



Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 79 Erce Kardeşler), Peres, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Puchacz, Dorukhan Toköz (Dk. 71 Berat Ayberk Özdemir), Siopis, Visca, Bakasetas (Dk. 84 Yunus Mallı), Nwakaeme (Dk. 71 Kouassi), Cornelius (Dk. 71 Djaniny)



Goller: Dk. 5 ve 26 Nwakaeme, Dk. 36 Cornelius, Dk. 39 Dorukhan Toköz (Trabzonspor)





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