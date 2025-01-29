Al Nassr, Jhon Duran için Aston Villa ile anlaştı

Anderson Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Al Nassr, hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; A l Nassr, 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın transferi için Aston Villa ile 75 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.



YA BONIFACE YA DURAN



Habere göre; Victor Boniface için de Bayer Leverkusen ile 60 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan Al Nassr yönetimi, iki yıldız arasında bir tercih yapacak ve forvet rotasyonunu tamamlamış olacak.



Bu sezon Aston Villa ile 29 resmi maça çıkan Duran, bu maçlarda 12 gol atma başarısı gösterdi.