Al Nassr'da Cristiano Ronaldo şoku!

Sezon sonunda Al Nassr ile sözleşmesi sona erecek olan Cristiano Ronaldo, yaz transfer döneminde kulüpten ayrılabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al Nassr'da Cristiano Ronaldo şoku!
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30 Aralık 2024 22:32
Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, yaz transfer döneminde takımdan ayrılık kararı alabilir.

Maisfutebol'un haberine göre, Ronaldo şampiyonluk yarışında olan bir takıma transfer olmak istiyor.

Haberde, Ronaldo'nun 2 sezondur kulübün Al Hilal'in gerisinde kalması sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığı ve kısa süre içinde yeni kulüp arayışlarına başlayabileceği ifade edilirken, Suudi yöneticilerin Ronaldo'nun takımdan ayrılmaması için ellerinden geleni yapacakları ifade edildi.

Al Nassr kariyerinde 83 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo, bu maçlarda 74 gol 18 asistlik performans gösterdi.

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