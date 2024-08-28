Al-Mesaimeer sezon hazırlığı için Palandöken'i tercih etti

Katar takımı Al-Mesaimeer, yeni sezona Erzurum'un Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanıyor.



Kente yakınlığı, konaklama imkanları ve saha şartları dolayısıyla özellikle Süper Lig ve 1. Lig başta olmak üzere futbol kulüplerince her yıl tercih edilen merkez, son yıllarda yabancı takımların da uğrak yeri oldu.



Yurt içinden takımlar ve Azerbaycan ekiplerinden Sabail, Araz-Nahçıvan ile Neftçi Bakü'nün yanı sıra Suudi Arabistan'dan Al-Orobah'ın bu sezon kamp yaptığı merkez, şu günlerde Katar takımı Al-Mesaimeer'e ev sahipliği yapıyor.



Yüksek irtifası, serin havası, konaklama imkanları ve tesisler gibi birçok avantajıyla takımları cezbeden kentte yerli ve yabancı ekipler, Palandöken Dağı'nın eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde güç depoluyor.



"Erzurum, kamp için ideal bir şehir"



Al-Mesaimeer takımının heyet başkanı Mohamed AlMana, AA muhabirine, Erzurum'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Erzurum, güzel ve sessiz şehir. Kamp için ideal. Otelimiz güzel, antrenman yapılan yer çok keyifli. Her şey tamam." dedi.



Takım olarak ciddi hedeflerinin olduğuna dikkati çeken AlMana, yeni sezon için önemli transferler yaptıklarını, Doha'ya döndüklerinde belirlenen hedeflere doğru ilerleyeceklerini belirtti.



AlMana, kamp için gelecek yıllarda da yine Erzurum'u tercih edeceklerini dile getirdi.



Takımın İtalyan teknik direktörü Giovanni Tedesco ise İtalya liglerinde başlayan deneyim ve tecrübesini ekibine aktarmaya çalıştığını anlattı.



Erzurum'daki otel ile kamp merkezinin çok güzel olduğunu söyleyen Tedesco, şunları kaydetti:



"Erzurum'dan memnun kaldık. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, güç depolamak için ideal. Takıma inanılmaz iyi futbolcular transfer ettik. Çok ciddi takım oluşturduk. İhtiyaç olduktan sonra yine transfer yapabiliriz. Takımdaki bütün futbolcuların tecrübesine güveniyoruz, hepsi bizim için çok önemli. Buradaki verimli çalışmanın ardından iyi derece alıp seneye tekrar geleceğiz."



"Ligde çok ciddi hedeflerimiz var, bundan dolayı yoğun çalışıyoruz"



Takımın golcüsü eski Trabzonsporlu Benik Afobe de alternatif sahalarıyla kamp merkezinin güzel olduğunu ifade ederek, "Çok zorlu bir kamp süreci geçiriyoruz çünkü ligde çok ciddi hedeflerimiz var. Bundan dolayı yoğun çalışıyoruz. İki haftadır buradayız, bütün ekip çok iyi. Adaptasyon açısından gayet memnunuz. Ayrıca Trabzon'a yakın olmak heyecan verici, onların da başarılı olmasını istiyorum. Trabzonspor'a, taraftarlara ve sportif direktör Emrah Tok'a selam gönderiyorum." diye konuştu.



Yabancı ekipleri Erzurum'a getiren şirketin yetkililerinden Funda Öztürk, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin futbol takımları için çok önemli bir kamp merkezi olduğunu vurguladı.



Özellikle yurt dışından kamplar organize eden acente ve şirketlerin kamp merkezinin önemini gösterme noktasında çaba ve gayret içinde olduğunu belirten Öztürk, şunları söyledi:



"Yurt içindeki takımlar, Erzurum'daki kamp merkezinin önemini biliyor ve ciddi takımlar burada kamp yapıyor. İlk defa Katar takımını Erzurum'a getirdik. Buraya yurt dışından takımlar getirmek için özellikle uluslararası hava yolları gibi ulaşım şartlarının rahatlatılması ve direkt uçuş imkanı tanınması gerekiyor. Bu anlamda yetkililerden destek bekliyoruz. Konaklamayla alakalı bir sıkıntı yok. Bu takımların burada olması, şehrin ekonomisine, turizme ve spor turizmine ciddi ekonomik katkı sağlıyor."



Öztürk, havası, doğası, alternatif sahalarıyla sporcuların güç depolayacağı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne daha fazla yabancı takım getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.



