Al Hilal, Fatih Terim'in golcüsünü aldı!

Yaz transfer döneminde büyük ses getirme çabasında olan Al Hilal, Victor Osimhen'den beklediği yanıtı alamayınca rotasını Fatih Terim'in golcüsüne çevirdi.
Al Hilal, Al Shabab forması giyen 34 yaşındaki Faslı golcü Abderrazak Hamdallah'ı kiraladığını açıkladı. Al Hilal, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
BÜYÜK GOLCÜ
2018 yılında Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan Ligi'ne adım atan Hamdallah, geçirdiği 7 sezonda 3 kez gol kralı olma başarısı gösterdi.
PERFORMANSI
Al Shabab formasıyla 30 maçta süre bulan Faslı oyuncu, 24 gol, 4 asistlik performans gösterdi
Al Hilal, Al Shabab forması giyen 34 yaşındaki Faslı golcü Abderrazak Hamdallah'ı kiraladığını açıkladı. Al Hilal, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
BÜYÜK GOLCÜ
2018 yılında Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan Ligi'ne adım atan Hamdallah, geçirdiği 7 sezonda 3 kez gol kralı olma başarısı gösterdi.
PERFORMANSI
Al Shabab formasıyla 30 maçta süre bulan Faslı oyuncu, 24 gol, 4 asistlik performans gösterdi