Al Hilal, Fatih Terim'in golcüsünü aldı!

Golcü arayışlarına devam eden Al Hilal, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Shabab'tan Abderrazak Hamdallah'ı kiraladığını açıkladı.

calendar 02 Temmuz 2025 22:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: alhilal.com
Al Hilal, Fatih Terim'in golcüsünü aldı!
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Yaz transfer döneminde büyük ses getirme çabasında olan Al Hilal, Victor Osimhen'den beklediği yanıtı alamayınca rotasını Fatih Terim'in golcüsüne çevirdi.

Al Hilal, Al Shabab forması giyen 34 yaşındaki Faslı golcü Abderrazak Hamdallah'ı kiraladığını açıkladı. Al Hilal, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

BÜYÜK GOLCÜ

2018 yılında Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan Ligi'ne adım atan Hamdallah, geçirdiği 7 sezonda 3 kez gol kralı olma başarısı gösterdi.

PERFORMANSI

Al Shabab formasıyla 30 maçta süre bulan Faslı oyuncu, 24 gol, 4 asistlik performans gösterdi

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