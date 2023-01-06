Ajax yeni kalecisini transfer etti

Ajax, Villarreal'den Arjantinli file bekçisi Geronimo Rulli'yi 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Ajax.nl
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Ajax yeni kalecisini transfer etti
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06 Ocak 2023 23:51
Hollanda Ligi'nin şampiyon adaylarından Ajax, Villarreal'dan Arjantinli kaleci Geronimo Rulli'yi kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada Rulli'nin 3,5 yıllık sözleşme ile transfer edildiği aktarılırken yapılan sözleşmenin 2026 yılına kadar olduğu ifade edildi. Ayrıca Ajax'ın sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma hakkının olduğu da ifade edildi.

30 yaşındaki file bekçisi için ödenen bonservis bedelinin ise 8 milyon euroya ek olarak 2 milyon euro başarı bonusu olduğu kaydedildi.

Rulli Dünya Şampiyonu olan Arjantin kadrosunda Emiliano Martinez'in yedeğiydi.

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