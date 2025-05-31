Ajax'ta Heitinga dönemi başladı

Ajax, Francesco Farioli'nin ardından teknik direktörlük koltuğunu John Heitinga'ya emanet etti.
Hollanda ligi ekiplerinden Ajax, teknik direktörlük görevi için 41 yaşındaki Hollandalı John Heitinga'yı basına tanıttı.
Hollandalı teknik adam, 2022-2023 sezonunda Ajax'ın geçici teknik direktörlük görevini üstlenmişti.
Hollanda ligi ekiplerinden Ajax, teknik direktörlük görevi için 41 yaşındaki Hollandalı John Heitinga'yı basına tanıttı.
Hollandalı teknik adam, 2022-2023 sezonunda Ajax'ın geçici teknik direktörlük görevini üstlenmişti.