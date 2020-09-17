Ajax, kulüp rekorlarını alt üst ediyor

Ajax'ın kulüp tarihinin en pahalı 5 satışının 4'ü son 2 sezonda gerçekleşti.

Haber; Sporx.com
Ajax, kulüp rekorlarını alt üst ediyor
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17 Eylül 2020 12:49
#SporxGrafik Avrupa'nın köklü kulüplerinden Ajax, son dönemde yaptığı oyuncu satışlarıyla çıtayı başka bir noktaya taşımaya başladı.

Son olarak Van de Beek'i Manchester United'a gönderen Hollanda ekibi, sadece son 2 sezonda transferden 202 milyon euro gelir elde etmeyi başardı.

Matthijs de Ligt'i geçen sezon 85 milyon euro bedelle Juventus'a göndererek kulüp rekor kıran Ajax, sonrasında Frenkie de Jong'u 75 milyon euro bedelle Barcelona'ya,, Hakim Ziyech'i de 40 milyon euro kaşrılığında Chelsea'ye gönderdi.

Son olarak Donny van de Beek için Manchester United'dan 39 milyon euroluk çek alan Ajax'ın tarihindeki en yüksek bedelli 5 satışın 4'ü son 2 sezona sığmış oldu. Hollanda temsilcisi, 2018'de de Davinson Sanchez'i 40 milyon euroya Tottenham'a göndererek kendi rekorunu kırmıştı.



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