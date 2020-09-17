Ajax, kulüp rekorlarını alt üst ediyor

De Jong + De Ligt + Ziyech + Van de Beek'e toplam 11 milyon euroluk yatırım yapan Ajax, dört futbolcunun satışından 246 milyon euro gelir elde etti. #SporxGrafik pic.twitter.com/RHmsrQZTph



— Sporx (@sporx) September 16, 2020

Avrupa'nın köklü kulüplerinden Ajax, son dönemde yaptığı oyuncu satışlarıyla çıtayı başka bir noktaya taşımaya başladı.Son olarak Van de Beek'i Manchester United'a gönderen Hollanda ekibi, sadece son 2 sezonda transferden 202 milyon euro gelir elde etmeyi başardı.Matthijs de Ligt'i geçen sezon 85 milyon euro bedelle Juventus'a göndererek kulüp rekor kıran Ajax, sonrasında Frenkie de Jong'u 75 milyon euro bedelle Barcelona'ya,, Hakim Ziyech'i de 40 milyon euro kaşrılığında Chelsea'ye gönderdi.Son olarak Donny van de Beek için Manchester United'dan 39 milyon euroluk çek alan Ajax'ın tarihindeki en yüksek bedelli 5 satışın 4'ü son 2 sezona sığmış oldu. Hollanda temsilcisi, 2018'de de Davinson Sanchez'i 40 milyon euroya Tottenham'a göndererek kendi rekorunu kırmıştı.