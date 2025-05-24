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Ahmetcan'dan Trabzonspor'a yeşil ışık: "Dönerim!"

Trabzonspor, eski stoperi Ahmetcan Kaplan için ilk adımı attı. Fatih Tekke, 2022'de 9.5 milyon euro'ya satılan 22 yaşındaki savunmacı ile telefonda görüştü. Bordo mavililer, Ahmetcan için Ajax'a kiralama teklifi sunacak.

calendar 24 Mayıs 2025 09:41 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 09:42
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Ahmetcan'dan Trabzonspor'a yeşil ışık: 'Dönerim!'
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Trabzonspor, altı nokta transfer yaparak önümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor. Bu doğrultuda hemen her gün yeni futbolcu isimleri gündeme geliyor. Bunlardan birisi de Ahmetcan Kaplan...

Ağustos 2022'de bordo mavili takımdan Ajax'a 9.5 milyon euro'ya giden Kaplan, geçtiğimiz yaz Trabzon'a tatile geldiğinde yaptığı açıklamalarda geri dönmek istediğine yönelik sinyaller vermişti.

Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi Eredivisie'de 8 (562 dakika), UEFA Avrupa Ligi'nde 3 (196 dakika) ve Hollanda Kupası'nda 1 maç (90 dakika) forma giyebilen 22 yaşındaki stoperin transferi için teknik direktör Fatih Tekke bizzat devreye girmiş durumda.

FATİH TEKKE, BİREBİR GÖRÜŞTÜ

Yeni sezon kadrosunu dinamik, mücadeleci ve hızlı uyum sağlayabilecek oyuncularla kurmak isteyen Fatih Tekke, Ahmetcan'a özel ilgi gösteriyor. 47 yaşındaki hocanın, genç oyuncu ile bire bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu transferin ilk adımlarının atıldığı ifade edildi.

AHMETCAN KAPLAN DA DÖNÜŞE SICAK

Milli oyuncunun da Trabzonspor'a dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Trabzonspor camiası için yabancı olmayan Kaplan'ın savunma hattına ciddi katkı sunacağı düşünülüyor.

Ajax ile 2022 yılında sözleşme imzalayan ancak sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Kaplan'ın kiralanması planlanıyor. Kulüplerin temasları yakında başlayabilir.

AHMETCAN'IN AJAX'TAKİ DURUMU BELİRSİZ

Eredivisie'de son 5 haftaya PSV'nin uzak ara önünde giren ancak 4 maçta kaybettiği 10 puan sonrasında şampiyonluğu, 1 puanla rakibine kaptıran Ajax'ta teknik direktör Francesco Farioli gönderildi.

Yeni hoca geleceği için Ahmetcan Kaplan'ın takımdaki durumu belirsizliğe girdi. 

 

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