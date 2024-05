Ahmet Özköse: 'Şehit kalecimizin alacağını 8 aydır ödemedi...'

Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özköse, yönetim kuruluna girdiği günden bu yana yaşananlarla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.



Adil Gevrek ile daha önceden tanışıklığı olmadığını, bir arkadaşı vasıtasıyla kendisine ulaştığını ve yönetim kurulunda olmaya davet ettiğini aktaran Ahmet Özköse, "Adil Gevrek ile daha öncesinden herhangi bir tanışıklığımız yoktu. Bu süreçte bir arkadaşımızın vasıtasıyla tanıştık. Bizi davet etti. O duygusallıkla Malatyaspor'a bir yardım edelim, taşın ucundan tutalım ve problemleri çözelim diye girdik işin içine. Bu süreçte şeffaf, objektif bir işin içine girelim diye düşündük. İlerleyen süreçte Adil başkanın tek başına kararlar aldığını gördük. Futbolcularımız kiralandı, mesaj geliyor kiralandı diye. Ne kadara verildi, hangi şartlarda verildi, ben başkan yardımcısı olarak bilmiyorum. Bu zamana kadar da herhangi bir oyuncumuzun sözleşme metnini görmedim. Bunları görünce ister istemez hata silsilesi başladı. Uyarılar yapınca da istenmeyen adam oluyorsunuz. Bunları yaşamaya başladım" diye konuştu.



"ŞEHİT KALECİMİZ AHMET EYÜP TÜRKASLAN'A 8 AYDIR 400 BİN TL ALACAĞINI ÖDEMEDİ !"



6 Şubat depreminde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın geçmiş dönemden 400 bin TL alacağı olduğunu ve Adil Gevrek'in bu borcu ödeyeceğim demesine rağmen ödemediğini söyleyen Özköse, "Benim en çok kırıldığım nokta şu oldu. Depremde şehit olan kalecimiz Ahmet var. Bu arkadaşımıza daha önceki yönetimlerin 400 bin liraya yakın borcu vardı. Ben, 'Bu borcu ödeyelim' dedim ve ödeme kararı aldık. Bu ödeme kararından sonra bunu takip etmeye başladım. Bir havuz oluşturduk ve o havuza -tam da bilmemekle beraber çünkü bilançoyu göremiyorum, hesap veremiyorlar- tahminen 6 milyon liraya yakın bir para aktarıldı. Mali işlerden sorumlu arkadaşa soruyorum, hesaplar Adil Gevrek'in kasasında diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kalecinin parası tam 8 aydır ödenmedi. 400 bin TL'yi ödemeyen bir yönetimle ben nasıl devam edebilirim ki?" şeklinde konuştu.



"600 MİLYON TL'YE YAKIN BORÇ VAR"



Kulübün mali tablolarına ulaşamadıklarını, tahminen 600 milyon TL bir borç olduğunu aktaran Ahmet Özköse, "Şu anda Yeni Malatyaspor kapalı bir kutu. Tek adam yönetiyor. İbra edilen borçlara baktığımızda 600 milyon TL'ye yakın borç var. Adil Başkana dedim ki, 'Güven yok, size güvenmiyorlar.' Her gittiğimiz kapıda 'Adil Gevrek varsa destek vermeyeceğiz' diyorlar. Kendisine 'Sizin dışınızda bir alternatif ile yola devam edelim, istifa edin' dedim. O da istifa etmeyeceğini, devam edeceğini söyledi ve beni disiplin kuruluna sevk etti. Hiç önemli değil. Malatya'nın sesi olarak bu durumu herkese izah ettim. Amacımız Malatyaspor'u daha güzel yerlere getirmek" ifadelerini kullandı.



"BÜTÜN İŞ İNSANLARI, 'BİZ MALATYASPOR'U SEVİYORUZ AMA ADİL BAŞKANA DESTEK VERMEYECEĞİZ' DİYOR"



Malatyalı iş insanlarının ve şehrin önde gelen isimlerinin Adil Gevrek'e tepkili olduğunu ve bu sebepten dolayı kulübe yardım etmediğini söyleyen Özköse, "Bütün iş insanları, 'Biz Malatyaspor'u seviyoruz ama Adil başkana destek vermeyeceğiz' diyor. Bu söylemlerini de gerçekleştirmiş oldular. Bugüne kadar bir kuruşluk bir yardım gelmedi. Ben inisiyatif alarak bu konuyu milletvekillerimize izah ettim, hak da verdiler. Onlar da Malatyaspor'un ilerleyememesinden dolayı rahatsızlar. Önümüzdeki hafta valimizle bir görüşmemiz olacak. Malatya'da bir bakkal dükkanı daha iyi yönetiliyordur. Biz bu pozisyondayız. Adil Gevrek'in istifa etmesi ya da genel kurula gitmesi talebini buradan yineliyorum" açıklamasında bulundu.



"BİR BAKTIM MALATYASPOR'U MALATYALILAR YÖNETMİYOR"



Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu'nda yer alan çoğu ismin Adil Gevrek'in arkadaşı olduğunu söyleyen Özköse, "Yönetimde asbaşkan Iraklı. Futbol şube sorumlusu Kastamonulu. Birisi Çanakkaleli, birisi Sinoplu. Bir baktım Malatyaspor'u Malatyalılar yönetmiyor. Bu arkadaşlar, kendi illerinin sportif faaliyetlerinde bu işi yapabilirler. Hepsi dışarıdan arkadaşları. Herkese orada dolgu malzemesi pozisyonunda. Malatya'yı seven insanların bu konuya el atacağını ve çözüm bulacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.



"BAŞKAN OLMA GİBİ BİR NİYETİM YOK"



Kulübe başkan olma gibi bir düşüncesinin olmadığının altını çizen Özköse şunları söyledi:



"Başkan olma gibi bir niyetim yok. Adil Gevrek gittikten sonra Malatyalılar olarak oturacağız, sen ben o demeden gerçekten Malatya'yı sevenler olarak bu kulübü ayağa kaldıracağız. Birinci şık, Adil Gevrek'in gitmesi. Başkanlık çok kolay bir durum. Bütün insanlar rüzgarı tersine çevirmek istiyor."



"MALATYASPOR BU HALİYLE LİGE BAŞLARSA BİR ALT KÜMEYE DÜŞMÜŞ OLACAK"



Adil Gevrek'in başkanlıkta kaldığı sürece kulübün yeniden faaliyetlerine başlaması durumunda sıkıntılar yaşayacağını söyleyen Özköse, "Eğer bırakmayacaksa sahaya paf takımla çıkacak. Her maç 2-3 gol yiyecek ve o zaman bırakacak. O gün de iş işten geçmiş olacak. Transfer dönemi bitmiş olacak, ligler başlamış olacak. Malatyaspor bu haliyle lige başlarsa bir alt kümeye düşmüş olacak" diyerek sözlerini noktaladı.