Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports'ta yaptığı açıklamada teknik direktör Sergen Yalçın ve olası yeni sözleşme ile ilgili konuştu.



Çebi, yeni sözleşme ile ilgili herhangi bir problem olmadığını belirterek taraftarlardan bu konuyu sorun haline getirmemeleri ricasında bulundu.



Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:



"Hocamın Beşiktaş'ın özünden gelmesi ayrı keyiftir, düzgündür, çalışkandır, akıllıdır, zekidir. Hocamın meziyetleri Beşiktaş için çok önemli. Kendisiyle uzun yıllar devam edeceğimizi düşünüyorum. O da biz de aynı düşüncedeyiz. Biz devam ediyoruz, onun da derdi yok benim de yok. Beşiktaş taraftarı bunu düşünmesin, yokmuş farz etsin. Umarım kupayı ve kupaları hocamızla birlikte kaldırmayı Allah bize nasip eder."



