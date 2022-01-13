Ahmet Nur Çebi: 'Sportif direktörümüz Ceyhun Kazancı oldu'

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı'nın sportif direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Çebi, İcra Kurulu Üyesi ve Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın sportif direktörlük görevine getirildiğini duyurdu



Ahmet Nur Çebi, "Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz oldu. Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi'nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz" dedi.





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