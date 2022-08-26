Ahmet Nur Çebi'den maç saati çağrısı

Süper Lig'in geride kalan 3 haftasında 4 büyüklerin oynadığı maçlar 21.45'te başlarken bu durum maça giden seyircilerin çeşitli mağduriyetler yaşamasına neden oldu.Geç saatte biten karşılaşmalar sebebiyle ulaşımda zorluk çeken, sabaha karşı evde olan taraftarlar, saatlerin düzenlenmesini istiyor. TFF kanadı ise kulüplerin buna gönüllü olmadığını belirtti. Ancak Beşiktaş cephesi tam aksi görüşte.Konuya dair açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi,şeklinde konuştu.