Almanya Kupası'nda Schalke 04, sahasında Düsseldorf'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Veltins Arena'da oynanan maçta Schalke 04 ilk yarıyı 30. dakikada Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu'nun attı golle 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 48. ve 87. dakikalarda Salif Sane ve 53. dakikada Mark Uth ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.



Düsseldorf'un tek golü Rouwen Hennings'ten geldi. Mark Uth'un golünün asistini de yapan Ahmed Kutucu mavi beyazlı ekibin galibiyetinde önemli rol oynadı.



Schalke 04 böylelikle Almanya Kupası'nda çeyrek finale çıktı.



Öte yandan Holstein Kiel'i 1-0 yenen Augsburg ve Wolfsburg'u aynı skorla geçen Leipzig de çeyrek finale adını yazdıran takımlar oldu.



Almanya Kupası 3. turunda dün oynanan karşılaşmalarda rakiplerini mağlup eden Hamburg, Heidenheim, Paderborn ve Werder Bremen çeyrek finale yükselmişti.



