  •  
    G.Saray'da taraftardan Sinan'a ıslıklı protesto!..
  •  
    G.Saray'da piyango her hafta iki isme vuracak!
  •  
    Fenerbahçe için sürpriz Shinji Kagawa gelişmesi
  •  
    Maicon'un transferinde ilginç bir BONUS detayı
  •  
    F.Bahçe'de Comolli'ye TRANSFER için bir isyan

Ahmet Kutucu şov yaptı, Schalke turladı!

Schalke 04, sahasında Düsseldorf'u 4-1 mağlup etti ve Almanya Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Kaynak: AA
Ahmet Kutucu şov yaptı, Schalke turladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2019 03:35
Almanya Kupası'nda Schalke 04, sahasında Düsseldorf'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Veltins Arena'da oynanan maçta Schalke 04 ilk yarıyı 30. dakikada Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu'nun attı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 48. ve 87. dakikalarda Salif Sane ve 53. dakikada Mark Uth ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Düsseldorf'un tek golü Rouwen Hennings'ten geldi. Mark Uth'un golünün asistini de yapan Ahmed Kutucu mavi beyazlı ekibin galibiyetinde önemli rol oynadı.

Schalke 04 böylelikle Almanya Kupası'nda çeyrek finale çıktı.

Öte yandan Holstein Kiel'i 1-0 yenen Augsburg ve Wolfsburg'u aynı skorla geçen Leipzig de  çeyrek finale adını yazdıran takımlar oldu.

Almanya Kupası 3. turunda dün oynanan karşılaşmalarda rakiplerini mağlup eden Hamburg, Heidenheim, Paderborn ve Werder Bremen çeyrek finale yükselmişti.

 
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için