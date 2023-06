Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nda yok

Üst üste 7 yıldır Gazi Koşusunu kazanarak ''üst üste en fazla Gazi Koşusunu kazanma'' rekorunu elinde bulunduran jokey Ahmet Çelik, bu sene yapılacak Gazi Koşusu'nda aldığı men sebebiyle yer alamayacak.



Jokey Ahmet Çelik'e, 09 Nisan Pazar günü Adana Yeşiloba Hipodromu'nda gerçekleştirilen yarışta, 3. koşuda fotofinishi geçtikten sonra 3 numaralı PASAT isimli atın binicisi İsa Akyavuz'a koşu sonrası pistte fiziki müdahale teşebbüsünde bulunması ve daha sonrasında Tartı Mahallinde yine binici İsa Akyavuz'a sözlü ve fiziki saldırıda bulunması sebebiyle 120 gün yarışlardan men cezası verildi.



Böylece Ahmet Çelik, 2023 Gazi Koşusu'nda yer alamayacak.



Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklama şöyle:



''09 Nisan 2023 Pazar günü Adana Yeşiloba Hipodromu'nda yapılan 3. koşuda 2 numaralı ROCKSTAR isimli atın binicisi Ahmet ÇELİK, 3. koşuda fotofinishi geçtikten sonra 3 numaralı PASAT isimli atın binicisi İsa AKYAVUZ'a koşu sonrası pistte fiziki müdahale teşebbüsünde bulunması ve sonrasında Tartı Mahallinde yine binici İsa AKYAVUZ'a sözlü ve fiziki saldırıda bulunmak suretiyle yarış yerlerinin düzen ve disiplinini bozmasından dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmişti. Savunmasını 16.04.2023 tarihinde Kurulumuza göndermiş ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 17.04.2023 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir.



c-1 ( yarışlarla ilgili her türlü yerlerden geçici veya süresiz sanat icrasından yasaklama )



d ( tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici veya süresiz yasaklama ) bendleri gereğince; 1.861 TL para cezası verilmesine ve 120 (yüz yirmi ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ile cezalandırılması ve ayrıca 120 (yüz yirmi ) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici yasaklanması için Yüksek Komiserler Kuruluna teklif edilmesine ve Yüksek Komiserler Kurulunca verilecek ceza kararı kesinleşinceye kadar 17.04.2023 tarihinden itibaren At Yarışları Yönetmeliğinin 9/n maddesi uyarınca yetki sınırlarımız çerçevesinde 90 ( doksan ) gün süreyle geçici tedbir konularak cezasının başlatılmasına karar verilmiştir.''





