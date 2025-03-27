Agüero: 'Guardiola'nın yaptıklarını kimse yapamadı'

Manchester City'nin eski yıldızı Sergio Agüero, İngiliz ekibiyle ilgili konuştu.



Takımın geçirdiği kötü sezonu değerlendiren Agüero, "Manchester City'nin bu sezon yaşadığı hoş bir durum değil ama bunun normal olduğunu düşünüyorum. Elbette büyük bir takım için kötü bir sezon geçirmek zordur ama Manchester City'den bahsederken uzun yıllardır sürekli kupa kazandıklarını unutmamalısınız. Guardiola'nın yaptıklarını, bu kadar sık kupa kazanmasını daha önce kimsenin yaptığını sanmıyorum. Bu büyük bir başarı ve bunu takdir etmeliyiz. Her şeyi kazandıktan sonra işler iyi gitmeyebilir. Bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum." dedi.



İngiltere Premier Lig'de bu sezon 29 maçta 48 puan toplayan Manchester City, ligde beşinci sırada yer alıyor.



