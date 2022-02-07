Afrika Uluslar Kupası Finali'nde ilginç bir olay yaşandı.
Bir pozisyonda hakeme itirazda bulunan Muhammed Salah, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Hakem Victor Gomez, Muhammed Salah'a itirazları sonrasında düdüğü ve kartı uzatıp, 'Al maçı sen yönet' dedi.
Bu tepkinin ardından Mushammed Salah, hakemin yanından uzaklaştı.
İşte o pozisyon:
Bir pozisyonda hakeme itirazda bulunan Muhammed Salah, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Hakem Victor Gomez, Muhammed Salah'a itirazları sonrasında düdüğü ve kartı uzatıp, 'Al maçı sen yönet' dedi.
Bu tepkinin ardından Mushammed Salah, hakemin yanından uzaklaştı.
İşte o pozisyon: