Afrika Uluslar Kupası Finali'nde ilginç olay!

Afrika Uluslar Kupası Finali'ni yöneten Victor Gomez, itirazlarda bulunan Muhammed Salah'a düdüğü ve kartı uzatıp 'Al maçı sen yönet' şeklinde tepki gösterdi.

, Fotoğraf; EPA
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Afrika Uluslar Kupası Finali'nde ilginç olay!
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06 Şubat 2022 22:54
Afrika Uluslar Kupası Finali'nde ilginç bir olay yaşandı.

Bir pozisyonda hakeme itirazda bulunan Muhammed Salah, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Hakem Victor Gomez, Muhammed Salah'a itirazları sonrasında düdüğü ve kartı uzatıp, 'Al maçı sen yönet' dedi.

Bu tepkinin ardından Mushammed Salah, hakemin yanından uzaklaştı.

İşte o pozisyon:



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