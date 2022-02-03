Afrika Kupası'nda ilk finalist Senegal oldu

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Senegal, Burkina Faso'yu 3-1 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Afrika Kupası'nda ilk finalist Senegal oldu
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03 Şubat 2022 00:07
Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Senegal ile Burkina Faso karşı karşıya geldi.

Ahmadou Ahidjo Stadı'nda oynanan maçı Senegal 3-1 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu.

İlk yarısı golsüz biten maçta gol perdesini açan isim 70. dakikada PSGli Abdou Diallo oldu. 76. dakikada Idrissa Gueye'nin golüyle fark ikiye çıkarken Burkina Faso adına Toure skoru 2-1 yaptı. 87. dakikaya gelindiğinde yıldız oyuncu Sadio Mane maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Bu sonuçla finale yükselen ekip olan Senegal'in rakibi, Mısır ile Kamerun arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.

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