Adolfo Gaich: 'CSKA'ya bir şeyler katmak istiyorum'

Bir dönem Galatasaray'a transferi gündemde olan Adolfo Gaich, tercihini CSKA Moskova'dan yana kullandı. Gaich, transferi sonrası düşüncelerini paylaştı.
21 yaşındaki Arjantinli forvet, ülkesinin San Lorenzo takımında forma giyiyordu.
"GÜÇLÜYÜM VE ENERJİĞİM"
Forvet oyuncusu yaptığı açıklamada; "CSKA'nın kadrosunu araştırdım. Akinfeev ve Mario Fernandez'den bahsedebilirim. Bence takımın liderleri onlar. Bana tank diyorlar çünkü güçlüyüm ve enerjiğim. CSKA'ya umarım bir şeyler katabilirim." dedi.
Adolfo Gaich, San Lorenzo'dan CSKA Moskova'ya 8.5 milyon avro karşılığında transfer oldu.
21 yaşındaki Arjantinli forvet, ülkesinin San Lorenzo takımında forma giyiyordu.
"GÜÇLÜYÜM VE ENERJİĞİM"
Forvet oyuncusu yaptığı açıklamada; "CSKA'nın kadrosunu araştırdım. Akinfeev ve Mario Fernandez'den bahsedebilirim. Bence takımın liderleri onlar. Bana tank diyorlar çünkü güçlüyüm ve enerjiğim. CSKA'ya umarım bir şeyler katabilirim." dedi.
Adolfo Gaich, San Lorenzo'dan CSKA Moskova'ya 8.5 milyon avro karşılığında transfer oldu.