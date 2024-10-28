Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Derbi sonrası Ekol TV'ye konuşan Adnan Polat "İki takımı da kutluyorum, kazandığımız için mutluyum. Galatasaray inşallah böyle devam eder. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler." dedi.
"Efsane bir 20:45 sözünüz vardı, o 20:45 yaklaştı mı?" sorusunu yanıtlayan Adnan Polat "Daha çok erken, erken konuşmamak lazım. Mayıslara doğru yaklaşalım, o zaman konuşuruz. Beşiktaş ve Fenerbahçe yarışta devam eder Samsunspor çok iyi gidiyor. Trabzonspor, Şenol Hoca ile toparlar. Yarış üç büyük arasında devam eder." dedi.
Adnan Polat "Victor Osimhen ve Mauro Icardi harika, daha ne söyleyeyim" diyerek sözlerini noktaladı.
Derbi sonrası Ekol TV'ye konuşan Adnan Polat "İki takımı da kutluyorum, kazandığımız için mutluyum. Galatasaray inşallah böyle devam eder. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler." dedi.
"Efsane bir 20:45 sözünüz vardı, o 20:45 yaklaştı mı?" sorusunu yanıtlayan Adnan Polat "Daha çok erken, erken konuşmamak lazım. Mayıslara doğru yaklaşalım, o zaman konuşuruz. Beşiktaş ve Fenerbahçe yarışta devam eder Samsunspor çok iyi gidiyor. Trabzonspor, Şenol Hoca ile toparlar. Yarış üç büyük arasında devam eder." dedi.
Adnan Polat "Victor Osimhen ve Mauro Icardi harika, daha ne söyleyeyim" diyerek sözlerini noktaladı.