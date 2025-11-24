24 Kasım
Adem Zorgane: "Galatasaray'a özel olarak hazırlandık"

Union Saint Gilloise oyuncusu Adem Zorgane, Galatasaray maçı öncesi konuştu.

24 Kasım 2025 20:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Adem Zorgane: 'Galatasaray'a özel olarak hazırlandık'
Union Saint Gilloise oyuncusu Adem Zorgane, Galatasaray maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BASKININ OLDUĞU BİR STADYUM"

Takımın Cezayirli oyuncusu Adem Zorgane yarınki atmosfere hazırlandıklarını belirterek, "Her oynadığımız maçtan puan almak istiyoruz. Yarın puan alabiliriz. Burada iyi bir atmosfer var. Burası baskının olduğu çok güzel bir stat. Taraftarlar çok iyi ama oyuncular olarak biz hazırız." şeklinde görüş belirtti.



"BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI ÇEKİNGEN DEĞİLİZ"

Cezayirli oyuncu, Atletico Madrid maçından çok şey öğrendiklerini aktararak, "Şampiyonlar Ligi gibi bir seviyede hataların bedelini ödüyorsunuz. Bu seviyede çok fazla maç oynadık. Daha tecrübeliyiz. Maç sonuna kadar yüzde 200 konsantre olmamız lazım. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Büyük takımlara karşı çekingen değiliz." dedi.

"BÜTÜN OYUNCULAR BUNUN BİLİNCİNDE"

Zorgane, baskılı bir ortam olacağını kaydederek, "Rakip takım topu aldığı zaman statta ıslık ve baskı oluyor. Bütün oyuncular da bunun bilincinde. İyi bir atmosferde oynayacağımızı düşünüyoruz. Oyuncular, böyle maçlarda oynamak ister." şeklinde konuştu.

