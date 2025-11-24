Adem Zorgane: 'Galatasaray'a özel olarak hazırlandık'

Union Saint Gilloise oyuncusu Adem Zorgane, Galatasaray maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"BASKININ OLDUĞU BİR STADYUM"



Takımın Cezayirli oyuncusu Adem Zorgane yarınki atmosfere hazırlandıklarını belirterek, "Her oynadığımız maçtan puan almak istiyoruz. Yarın puan alabiliriz. Burada iyi bir atmosfer var. Burası baskının olduğu çok güzel bir stat. Taraftarlar çok iyi ama oyuncular olarak biz hazırız." şeklinde görüş belirtti.

