Denver Nuggets'ın yeni başantrenörü David Adelman, takımın gelecek sezona hızlı bir giriş yapabilmesi için oyuncuların sezon başına fiziksel olarak çok daha iyi durumda dönmeleri gerektiğini söyledi.
"Sezona güçlü başlayan takımlar, sezon sonunda büyük maçlarda sağlıklı kalma konusunda en iyi şansa sahip oluyor," diyen Adelman, çarşamba günü düzenlenen tanıtım basın toplantısında sözlerine şöyle devam etti: "Beklentimiz de zaten bu olacak; takıma çok daha iyi bir fiziksel formda geri dönmeleri gerektiğini net şekilde ifade edeceğiz."
Adelman, teknik ekibe yeni fikirlerle dönmenin de önemli bir hedef olduğunu belirtti. Oyuncularının da bu sürece aktif olarak katılmasını istiyor.
"Yeni fikirler, iyi fikirlerdir," diyen Adelman, "Onlara heyecan verecek, tekrar geri dönmek için sabırsızlanacakları bir şey sunmam gerekiyor," şeklinde konuştu.
Kroenke Sports & Entertainment Başkan Yardımcısı Josh Kroenke ise, mevcut kadronun gelişime ihtiyaç duyduğunu kabul etti.
"Bu kadro, [şampiyonluk] hedefini bu haliyle başarabilir mi? Sanırım yanıt, [Jokic'in] playoff sonrası da söylediği gibi, açık bir şekilde hayır," diyen Kroenke, "Bu nedenle tavana nasıl ulaşabileceğimizi hem iç hem dış kaynaklarla ciddi şekilde değerlendirmeliyiz," ifadelerini kullandı.
Kroenke ayrıca bir sonraki adımın kalıcı bir genel menajer atanması olduğunu söyledi.
Adelman ise sözlerini playoff başarısına odaklı bir yapı kurmak istediklerini belirterek tamamladı:
"Oyunu icraata dayalı oynamaya geri dönmeliyiz. Bu bazı tempomuzdan, bazı istatistiklerden götürür mü? Belki. Ama Mayıs ayında maç kazandırıyorsa, Aralık'taki istatistiklere feda edilebilir. Büyük kazanmak istiyorsanız, genellikle yavaş oynamalı, verimli olmalı ve temiz oynamalısınız."
"Sezona güçlü başlayan takımlar, sezon sonunda büyük maçlarda sağlıklı kalma konusunda en iyi şansa sahip oluyor," diyen Adelman, çarşamba günü düzenlenen tanıtım basın toplantısında sözlerine şöyle devam etti: "Beklentimiz de zaten bu olacak; takıma çok daha iyi bir fiziksel formda geri dönmeleri gerektiğini net şekilde ifade edeceğiz."
Adelman, teknik ekibe yeni fikirlerle dönmenin de önemli bir hedef olduğunu belirtti. Oyuncularının da bu sürece aktif olarak katılmasını istiyor.
"Yeni fikirler, iyi fikirlerdir," diyen Adelman, "Onlara heyecan verecek, tekrar geri dönmek için sabırsızlanacakları bir şey sunmam gerekiyor," şeklinde konuştu.
Kroenke Sports & Entertainment Başkan Yardımcısı Josh Kroenke ise, mevcut kadronun gelişime ihtiyaç duyduğunu kabul etti.
"Bu kadro, [şampiyonluk] hedefini bu haliyle başarabilir mi? Sanırım yanıt, [Jokic'in] playoff sonrası da söylediği gibi, açık bir şekilde hayır," diyen Kroenke, "Bu nedenle tavana nasıl ulaşabileceğimizi hem iç hem dış kaynaklarla ciddi şekilde değerlendirmeliyiz," ifadelerini kullandı.
Kroenke ayrıca bir sonraki adımın kalıcı bir genel menajer atanması olduğunu söyledi.
Adelman ise sözlerini playoff başarısına odaklı bir yapı kurmak istediklerini belirterek tamamladı:
"Oyunu icraata dayalı oynamaya geri dönmeliyiz. Bu bazı tempomuzdan, bazı istatistiklerden götürür mü? Belki. Ama Mayıs ayında maç kazandırıyorsa, Aralık'taki istatistiklere feda edilebilir. Büyük kazanmak istiyorsanız, genellikle yavaş oynamalı, verimli olmalı ve temiz oynamalısınız."
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