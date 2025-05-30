Denver Nuggets'ın yeni başantrenörü David Adelman, takımın gelecek sezona hızlı bir giriş yapabilmesi için oyuncuların sezon başına fiziksel olarak çok daha iyi durumda dönmeleri gerektiğini söyledi.diyen Adelman, çarşamba günü düzenlenen tanıtım basın toplantısında sözlerine şöyle devam etti:Adelman, teknik ekibe yeni fikirlerle dönmenin de önemli bir hedef olduğunu belirtti. Oyuncularının da bu sürece aktif olarak katılmasını istiyor.diyen Adelmanşeklinde konuştu.Kroenke Sports & Entertainment Başkan Yardımcısı Josh Kroenke ise, mevcut kadronun gelişime ihtiyaç duyduğunu kabul etti.ifadelerini kullandı.Kroenke ayrıca bir sonraki adımın kalıcı bir genel menajer atanması olduğunu söyledi.Adelman ise sözlerini playoff başarısına odaklı bir yapı kurmak istediklerini belirterek tamamladı: