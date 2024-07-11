Adebayo'nun Yılın Savunmacısı isyanı: "Kriterler hep değişiyor sanki!"

Miami Heat'in yıldızı Bam Adebayo, Yılın Savunmacısı ödülü için defalarca gözden kaçırıldığından ötürü hâlâ kızgın olduğunu itiraf etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Adebayo'nun Yılın Savunmacısı isyanı: 'Kriterler hep değişiyor sanki!'
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11 Temmuz 2024 16:29
Miami Heat'in yıldızı Bam Adebayo, Yılın Savunmacısı ödülü için defalarca gözden kaçırıldığından ötürü hâlâ kızgın olduğunu itiraf etti.

Adebayo, son beş sezondur NBA'in en iyi savunmacılarından biri olarak biliniyor olas da, bu yılların hiçbirinde Yılın Savunmacısı ödülü adaylarının zirve finalistleri arasında yer almamıştı.

Heat pivotu, çevresinde daha az savunmacılar olan bir takım savunması sistemini sağlamlaştırmasına rağmen, ödül değerlendirmesinde defalarca görmezden gelindiği için hala öfkeli olduğunu belirtti:

"Bir oyun kurucu (Marcus Smart), bir pivot (Rudy Gobert) ve bir uzun forvet (Jaren Jackson Jr.) ödülü beni geride bırakarak kazandı. Benim için kriterleri sanki hep değiştiriyor gibiler. Benim etrafımda bir sürü draft edilmeden lige girmiş adam olmasına rağmen lig genelinde savunmada halen ilk beşte yer alıyoruz. Bu diğer adamların etrafında All-NBA oyuncuları var.

Bizi pek umursamıyorlar ve bu sorun değil. Biraz istikrarlı olmaya dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum, çünkü bu ödülün adaylığında ilk beş sırada yer alan oyuncular arasında en çok savunma beşlerine seçilen adam sanırım bendim."

Heat'in Jimmy Butler dönemindeki başarısının ardındaki temel savunmaya dayanırken, bu savunmanın temel dayanağı ise geçtiğimiz sezon 19,3 sayı, 10,4 ribaund, 1,1 top çalma ve 0,9 blok ortalamaları yakalayan Adebayo olmuştu.

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