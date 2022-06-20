Adanaspor'dan kaleye transfer

1. Lig takımlarından Adanaspor, kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adanaspor'dan kaleye transfer
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20 Haziran 2022 23:14
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Çorum FK'den kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ı renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak TFF 2. Lig takımlarından Çorum FK forması giyen 28 yaşındaki kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

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