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Adanaspor açıldı, üst üste 2. galibiyeti aldı!

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor, Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Adanaspor açıldı, üst üste 2. galibiyeti aldı!
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07 Ekim 2018 21:30
Adanaspor - Balıkesirspor maçında kazanan, 2-1'lik skorla Adanaspor oldu. Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasındaki karşılaşma, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynandı.

Adanaspor'a galibiyeti getiren goller, 34. dakikada Feczesin ile 60. dakikada Kone'den geldi. Balıkesirspor'un tek sayısını ise 27. dakikada Foxi Kethevoama attı.

Bu sonucun ardından Adanaspor üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 9 yaparken, Balıkesirspor 9 puanda kaldı.

Spor Toto 1. lig'in 9. haftasında Adanaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Balıkesirspor evinde Boluspor'u konuk edecek.

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