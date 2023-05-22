Adana Demirspor'un serisi sona erdi

Bu sezonun Süper Lig'deki en formda takımlarından biri olan dördüncü sıradaki Adana Demirspor, hemen arkasında bulunan Beşiktaş'a kaybetti. Sahasında en son 7 Mayıs 2022'de Alanyaspor'a 2-1'le boyun eğen ve bu sezonun evinde kaybetmeyen tek takımı konumundaki Adana Demirspor'un, 16 maçlık serisi sona erdi. Üst üste 7. maçını kazanarak 1988- 89 sezonundaki rekoru geçme fırsatını da kaçıran teknik direktör Vincenzo Montella'nın öğrencileri, bu sezon evinde Galatasaray ve Fenerbahçe ile berabere kalmıştı.



HAKEME İTİRAZ ETTİ



Büyükleri konuk ettiği son 4 mücadelede 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Demirspor, böylece bu açıdan da hayal kırıklığı yaşadı. Montella, gergin geçen maçın 77. dakikasında hakeme itirazdan dolayı direkt kırmızı kart gördü. İtalyan hoca, maçın kalan kısmını tribünden takip etti.



