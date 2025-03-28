Adana Demirspor, Sivasspor deplasmanında teselli arayacak

Trendyol Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Sivasspor deplasmanında teselli arayacak
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28 Mart 2025 15:52
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi deplasmanda Net Global Sivaspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda, saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'un, sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Sivaspor'a sahasında 4-2 yenilmişti.

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