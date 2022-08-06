Adana Demirspor, sezonu Giresun'da açıyor

Adana Demirspor, yeni sezonun ilk maçında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor, sezonu Giresun'da açıyor
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06 Ağustos 2022 14:03
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında pazar Bitexen Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Çotanak Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.15'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Adana Demirspor 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oynanan karşılaşmada ise Giresunspor rakibine 2-0 üstünlük sağlamıştı.

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