Adana Demirspor nefes alamıyor!

Bodrumspor, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Adana Demirspor, 7 maç sonunda 1 puanda kaldı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor nefes alamıyor!
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29 Eylül 2024 21:00
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrumspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Bodrumspor, ilk yarıyı George Puşcaş'ın 13. dakikada attığı golle önde kapattı.

Taulant Seferi, 54. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Adana Demirspor, 60. dakikada Andrew Gravillon'un attığı gole farkı 1'e indirip umutlandı.

Taulant Seferi, 80. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı ancak George Puşcaş, 83. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Bodrumspor, puanını 9'a çıkardı. Adana Demirspor ise 7 maçta 1 puanla son sırada kaldı.

Bodrumspor, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Adana Demirspor ise Samsunspor'u ağırlayacak.

DETAYLAR BİRAZDAN...

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