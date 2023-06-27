Adana Demirspor, Kluivert ile anlaştı!

Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Adana Demirspor, Kluivert ile anlaştı!
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27 Haziran 2023 00:05
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni teknik direktörü için geri sayıma geçti.

SLAVEN BILIC OLMADI!

Vincenzo Montella'nın ardından birçok isimle görüşen Akdeniz temsilcisi, Slaven Bilic ile yaptığı görüşmelerde anlaşma aşamasına geldi. Ancak Hırvat hocayla yapılan son görüşmede anlaşma sağlanamadı ve imza iptal oldu.

Bu gelişmenin ardından alternatiflere yönelen Adana Demirspor, aradığı ismi Hollanda'da buldu. Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaşma sağladı.

Hollandalı teknik adam, bir aksilik çıkmaması durumunda Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü olacak.

BİRÇOK ALANDA GÖREV YAPTI

46 yaşındaki Kluivert kariyerinde; Twente U21 ve Ajax U19'da teknik direktörlük yaptı. Kluivert, Hollanda Milli Takımı, Kamerun Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük görevinde bulundu.

Paris Saint-Germain'de sportif direktör olarak çalışan, Barcelona'da gençlik gelişim bölüm müdürü olarak görev yapan Hollandalı futbol adamı, AZ Alkmaar, NEC Nijmegen'de ise forvet antrenörlüğü yaptı.

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