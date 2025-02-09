Adana Demirspor'dan penaltı tepkisi

Süper Lig'de Galatasaray'ın Adana Demirspor'u ağırladığı maçın ilk yarısındaki penaltı kararına konuk ekip tepki gösterdi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Mücadelenin 11. dakikasında hakem Oğuzhan Çakır, Semih Güler'in Dries Mertens'e müdahalesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
Adana Demirsporlu futbolcular, pozisyonda penaltı olmadığını belirterek itirazda bulundular, ancak sonuç değişmedi.
Mücadelenin 11. dakikasında hakem Oğuzhan Çakır, Semih Güler'in Dries Mertens'e müdahalesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
Adana Demirsporlu futbolcular, pozisyonda penaltı olmadığını belirterek itirazda bulundular, ancak sonuç değişmedi.