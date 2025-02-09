Adana Demirspor'dan penaltı tepkisi

Adana Demirsporlu futbolcular, Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonuna tepki gösterdi

Haber; Sporx.com
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Adana Demirspor'dan penaltı tepkisi
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09 Şubat 2025 19:28
Süper Lig'de Galatasaray'ın Adana Demirspor'u ağırladığı maçın ilk yarısındaki penaltı kararına konuk ekip tepki gösterdi.

Mücadelenin 11. dakikasında hakem Oğuzhan Çakır, Semih Güler'in Dries Mertens'e müdahalesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

Adana Demirsporlu futbolcular, pozisyonda penaltı olmadığını belirterek itirazda bulundular, ancak sonuç değişmedi.





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