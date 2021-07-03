Adana Demirspor'dan bir sürpriz daha

Belhanda'nın ardından bir bomba daha patlatmak isteyen Adana Demirspor, gözünü Bruma'ya dikti. Mavi Şimşekler, bonservisi PSV'de bulunan Portekizli oyuncu için maliyet araştırmasına başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'dan bir sürpriz daha
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03 Temmuz 2021 10:22
26 yıl aranın ardından Süper Lig 'e dönen Adana Demirspor transferde büyük oynuyor...

Forvet transferi için Mario Balotelli başta olmak üzere dünyaca ünlü isimlerle temas halinde olan ve önceki gün son olarak Galatasaray forması giyen Younes Belhanda'ya 3 yıllık imza attıran Mavi Şimşekler şimdi de gözünü Bruma'ya dikti...

Güney ekibi bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli kanat için araştırmalara başladı.

41.9 milyon Euro ödendi

Geride bıraktığımız sezonu Olimpiakos'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi PSV Eindhoven'de bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Samet Aybaba'nın da kadrosunda görmek istediği kaydedildi. 2013'te Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Özetle, tecrübeli oyuncu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.


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