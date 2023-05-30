Adana Demirspor'dan Avrupa yolunda kritik galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan İstanbulspor ile Avrupa kupası hayali olan Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Adana Demirspor oldu.



Adana Demirspor'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Emre Akbaba ve 90. dakikada Fredrik Gulbrandsen kaydetti.



66 PAUNA YÜKSELDİ



Bu galibiyetin ardından Adana Demirspor puanını 66'ya yükseltti. Kümede kalma savaşı veren İstanbulspor 35 puanla haftayı kapattı.



Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü Adana Demirspor, Başakşehir'i ağırlayacak. İstanbulspor, Gaziantepspor ligden çekildiği için maç yapmayacak.



