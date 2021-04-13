TFF 1. Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, playoff mücadelesi veren rakiplerinden Altınordu ile deplasmanda karşılaştı. Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi Adana Demirspor 1-0 kazandı ve Süper Lig'e yükselme yolunda hata yapmadı.



Adana Demirspor'a galibiyeti getiren gol, 14. dakikada Dibba'dan geldi.



Bu sonucun ardından Adana Demirspor, üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 58 yaptı. Üst üste 2. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Altınordu ise 52 puanla 5. sırada kaldı.



TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor evinde Giresunspor'u konuk edecek, Altınordu ise Akhisarspor deplasmanına gidecek.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu



Hakemler: Sarper Barış Saka, Selahattin Altay, Özcan Sultanoğlu



Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Kahraman Demirtaş, Yusuf Can Esendemir (Dk. 66 Yusuf Yalçın Arslan), Ufuk Budak (Dk. 82 Hüsamettin Yener), Ahmet İlhan Özek, Furkan Çil, Oğulcan Ülgün (Dk. 82 Burak İnce), Metehan Mimaroğlu, Recep Aydın (Dk. 72 Emre Nefiz), Enis Destan



Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Okan Alkan (Dk. 84 Semih Güler), Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Hasan Kılıç, Ezeh (Dk. 86 Emircan Altıntaş), Gökhan İnler, Sedat Şahintürk (Dk. 62 Yunus Akgün), Sinan Kurt (Dk. 86 İsmail Yüksek), Dibba



Gol: Dk. 14 Dibba (Adana Demirspor)



Sarı kartlar: Dk. 31 Furkan Çil, Dk. 34 Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Dk. 81 Ezeh (Adana Demirspor)



