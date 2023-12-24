Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.



Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 21. saniyede David Akintola ve 45. dakikada Emre Akbaba attı. Antalyaspor'un tek golü 85. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi.



Antalyaspor'da Adam Buksa, 90. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Buksa, penaltıda topu dışarıya gönderdi.



Adana Demirspor, bu galibiyetle birlikte ligdeki 6 maçlık galibiyet özlemine son verdi.



Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor, 27 puana yükseldi. Antalyaspor 24 puanda kaldı.



Süper Lig'in gelecek haftasında Adana Demirspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada maçın başlangıç vuruşunun ardından gelişen atakta Yusuf Sarı'nın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Akintola'nın ceza alanı içinde vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ataberk Dadakdeniz'in sağından ağlarla buluştu: 1-0.



15. dakikada Michut'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Akintola'nın sol kanattan girdiği ceza alanında sol ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşta top, yan ağlarda kaldı.



30. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ortasında ceza sahasında müsait pozisyonda yükselen Van de Streek'in kafa vuruşu etkisiz kalınca top dışarı çıktı.



37. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında penaltı noktası civarında yükselen Buksa'nın kafa vuruşunda, yere de çarpan top kaleci Magomedaliev'de kaldı.



44. dakikada sol kanattan Buksa'nın ortasında Van de Streek'in kafa vuruşunda, top sağ kale direğine çarpıp dışarı çıktı.



45. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Zeneli'nin ortasında kale sahası içinde Emre Akbaba göğsüyle dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Öte yandan maçtan önce Adana Demirsporlu taraftarlar kale arkası bölümde büyük boy Türk ve Filistin bayrakları açtı.



Adana Demirsporlu futbolcular da seremoniye, formalarının üzerine giydikleri üstünde Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin isimlerinin yazılı olduğu antrenman formasıyla çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada Buksa'nın ceza sahası içinde sağ kanattan pasında topla buluşan Safuri'nin yaptığı vuruşta top kaleci Magomedaliev'de kaldı.



55. dakikada sol kanattan İsmail Çokçalış'ın ortasında ceza sahasında yükselen Zeneli'nin kafa vuruşunda top dışarı çıktı.



74. dakikada Van de Streek'in ceza alanı dışından yerden sert şutunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.



85. dakikada Bitexen Antalyaspor farkı bire indirdi. Ceza sahasına sol kanattan giren Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda top uzak kale direğinin yanından ağlarla buluştu: 2-1



88. dakikada köşe atışında ceza sahasında Stambouli ile Veysel Sarı arasında mücadelede Veysel Sarı yerde kalınca hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi. 90. dakikada Bitexen Antalyaspor penaltı atışından yararlanamadı. Buksa, kullandığı penaltı vuruşunda topu üstten dışarı attı.



90+1. dakikada Veysel Sarı'nın sağ kanattan ortasında eğilerek kafa vuran Buksa'nın vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yukatel Adana Demirspor maçı 2-1 kazandı.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Burak Pakkan, Abdullah Bora Özkara, Esat Sancaktar



Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut (Dk. 65 Tayfun Aydoğan), Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 39 Zeneli), Emre Akbaba, Akintola, Yusuf Barasi (Dk. 76 Nani)



Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı (Dk. 82 Bahadır Öztürk), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Ufuk Akyol (Dk. 63 Milosevic), Kaluzinski, Bytyqi (Dk. 46 Larsson), Van de Streek (Dk. 82 Emre Uzun), Ege Bilsel (Dk. 46 Safuri), Buksa



Goller: Dk. 1 Akintola, Dk. 45 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 85 Erdoğan Yeşilyurt (Bitexen Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 32 Ege Bilsel, Dk. 80 Bünyamin Balcı (Bitexen Antalyaspor), Dk. 57 Michut, Dk. 68 Tayfun Aydoğan, Dk. 90+4 Nani (Yukatel Adana Demirspor)





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