Adana Demir'den Konya'da kritik galibiyet







Spor Toto SÜper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Maçın 28. dakikasında Badou N'Diaye'nin golüyle öne geçen Adana Demirspor'a 40. dakikada Mahir yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarının hemen başında Akintola, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 56. dakikada Cherif N'Diaye'nin golü Adana Demirspor'u öne geçirdi ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.



Bu sonuçla Adana Demirspor 54 puana yükseldi ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Konyaspor ise 39 puanda kaldı.



Adana Demirspor bir sonraki hafta Kayserispor'u konuk ederken Konyaspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasında hareketlenen Onyekuru'nun ceza sahası içinde vuruşunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.



28. dakikada konuk ekip öne geçti. Emre Akbaba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Cherif Ndiaye, bekletmeden içeri kesti. Altı pas önünde topla buluşan Badou Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



41. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Yarı sahasından çıkma hazırlığındaki Adana Demirspor'da Rodrigues ile mücadelesinde topu kapan Mahir Emreli'nin, ceza yayı üzerinden sert plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



44. dakikada Stambouli'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba'nın yerden köşeye gönderdiği top az farkla auta çıktı.



İkinci yarı birazdan...





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