Adana'da tartışma: Güneş - Salih

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçının ardından Salih Uçan'la kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

Haber; Sporx.com
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Adana'da tartışma: Güneş - Salih
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27 Eylül 2023 22:17
Beşiktaş, erteleme maçında Adana Demirspor'a 4-2'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Beşiktaş'ta dikkat çeken bir olay yaşandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son düdük sonrası kısa süreli öğrencisi Salih Uçan ile tartıştı. Güneş, daha sonra Salih'i soyunma odasına göndermeye çalıştı.



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