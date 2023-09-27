Adana'da tartışma: Güneş - Salih

Beşiktaş, erteleme maçında Adana Demirspor'a 4-2'lik skorla mağlup oldu.
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Beşiktaş'ta dikkat çeken bir olay yaşandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son düdük sonrası kısa süreli öğrencisi Salih Uçan ile tartıştı. Güneş, daha sonra Salih'i soyunma odasına göndermeye çalıştı.
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Beşiktaş'ta dikkat çeken bir olay yaşandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son düdük sonrası kısa süreli öğrencisi Salih Uçan ile tartıştı. Güneş, daha sonra Salih'i soyunma odasına göndermeye çalıştı.