Adana'da kazanan çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, kendi sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. İşte maçtan detaylar...

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Adana'da kazanan çıkmadı!
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15 Ocak 2022 15:23
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Akdeniz ekibi 26. dakikada Britt Assombalonga'nın attığı golle öne geçerken, Kayserispor bu gole 87. dakikada Carlos Mane ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 34'e, Kayserispor ise 28'e yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor ise kendi sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Karşılaşmada, hafta içerisinde hayatını kaybeden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık da unutulmadı. Maçın 6. dakikasında oyun dururken, tribünler Ahmet Çalık'ı alkışladı ve sahaya karanfil attı.



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