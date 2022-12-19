Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Denizlispor, Adanaspor deplasmanına konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçı Denizlispor 3-2'lik skorla kazandı.



Denizlispor, karşılaşmanın 3. dakikasında Oğuz Yılmaz ile 1-0 öne geçti. Ömer Şişmanoğlu 17. dakikada farkı ikiye çıkardı. Adanaspor 19. dakikada Hakkı Türker'in uzak mesafeden attığı golle farkı bire indirdi. Akdeniz temsilcisi Hadi Sacko'nun 37. dakikada attığı golle durumu 2-2'ye getirdi. Ancak bu golden bir dakika sonra bu kez Denizlispor'da Kevin Mayi sahneye çıktı ve Denizlispor'u 3-2 öne geçirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Denizlispor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Mücadelenin ikinci yarısında, ilk yarıdaki tempo olmazken başka gol sesi çıkmadı ve Denizlispor, Adanaspor deplasmanında 3-2'lik skorla kazandı.



Bu sonucun ardından Denizlispor, deplasmanda ilk kez kazandı ve 12 puana yükseldi. Adanaspor ise sahasında ilk kez kaybetti ve 18 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Adanaspor ise Samsunspor deplasmanına gidecek.





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