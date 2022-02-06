Adana'da bir dünya yıldızı: Mario Balotelli!

Kariyerinde büyük bir düşüşe geçtikten sonra soluğu Adana Demirspor'da alan Mario Balotelli, Süper Lig'de adeta yeniden doğdu.



Inter altyapısından çıktıktan sonra Manchester City, Milan, Liverpool gibi dev kulüplere transfer olan Balotelli, ardından oynadığı Nice, Marsilya, Brescia ve Monza'da beklentileri karşılayamadı. Monza'dan Adana Demirspor'a bedelsiz transfer olan İtalyan yıldızın imzası tüm dünyada manşetlere çıktı.



VİTESİ ADETA 5'E TAKTI!



Transferiyle birlikte büyük soru işaretleri olan Mario Balotelli, sezona yavaş başlasa da yavaş yavaş vites artırdı ve Süper Lig'de sezonun en büyük yıldızlarından biri oldu.



Süper Lig'deki ilk 4 maçını yalnızca 1 asistle geçen Balotelli, sonraki 6 maçta 5 gol ve 1 asistle oynadı. Süper Lig'deki son 2 maçında 3 gol ve 1 asist yapan Balotelli, Süper Lig'deki 22 maçında 11 gol ve 3 asiste ulaştı.



4 YIL SONRA YENİDEN MİLLİ TAKIMDA



Balotelli, bu performansıyla birlikte 4 yıl sonra yeniden İtalya Milli Takımı'na seçildi. 31 yaşındaki yıldızın bu performansını hem Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hem de Inter ile Manchester City'den eski hocası da olan İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini övdü.





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