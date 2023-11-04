Acun Ilıcalı için yeni kulüp iddiası!

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın yeni bir kulüp almaya hazırlandığı belirtildi. Ilıcalı'nın Yunan ekibi Atromitos'un çoğunluk hissesini satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Acun Ilıcalı için yeni kulüp iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2023 12:51
Son güncelleme 04 Kasım 2023 12:54
Türk iş insanı Acun Ilıcalı için yeni kulüp iddiası gündeme geldi.

Yunan basınında yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın Yunan futboluna girmek istediği belirtildi.

Acun Ilıcalı'nın bu doğrultuda Atromitos'un çoğunluk hissesi için görüşmelerde bulunduğu aktarıldı. Ünlü iş insanının yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği kaydedildi.

Atromitos, ligde oynadığı 9 maç sonunda topladığı 6 puanla 11. sırada yer alıyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, İrlanda ekibi Shelbourne'nin de çoğunluk hissesini elinde bulunduruyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery