Türk iş insanı Acun Ilıcalı için yeni kulüp iddiası gündeme geldi.



Yunan basınında yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın Yunan futboluna girmek istediği belirtildi.



Acun Ilıcalı'nın bu doğrultuda Atromitos'un çoğunluk hissesi için görüşmelerde bulunduğu aktarıldı. Ünlü iş insanının yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği kaydedildi.



Atromitos, ligde oynadığı 9 maç sonunda topladığı 6 puanla 11. sırada yer alıyor.



İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, İrlanda ekibi Shelbourne'nin de çoğunluk hissesini elinde bulunduruyor.



